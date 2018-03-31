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الوطن

حورية فرغلي عن التجميل: "مستعدة أتنازل عن التمثيل لو وشي مضايقكم"

منذ 5 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
حورية فرغلي عن التجميل: "مستعدة أتنازل عن التمثيل لو وشي مضايقكم"

حورية فرغلي

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن ما يتردد عن أنها أجرت عمليات تجميل غير صحيح، لافتة إلى أنها كانت ملكة جمال مصر في 2002، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو للتجميل.

وأضافت فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا" المذاع عبر فضائية "أون إي" أنها تعرضت لحادث خلال ممارستها رياضة ركوب الخيل، حيث سقطت من على حصان، الأمر الذي تسبب إلى حدوث كسر في أنفها.

وأشارت، إلى أنها لجأت إلى الأطباء لمعالجة أنفها إلى أن الحال تدهور من طبيب إلى آخر.

وتابعت فرغلي، أن هذا الأمر أزعجها كثيرا وخاصة الشائعات الخاصة بعمليات التجميل، لافتة إلى أنها كتبت على صفحتها الخاصة بـ"فيس بوك": "لو وشي مضايقكم أوي كده أنا مستعدة أتنازل عن التمثيل".

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