حورية فرغلي: "سواق ميكروباص زنق عليا قلت له ببراءة يا نوتي"

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن التجارب التي مرت بها أثرت على حياتها بشكل كبير، وتعلمت منها كثيرا، مشيرة إلى أنها كانت في الماضي أكثر براءة.

وأضافت فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنها فوجئت في إحدى المرات وهي تقود سيارتها بميكروباص "بيزنق" عليها، متابعة: "قلت له ببراءة يا نوتي".

وأشارت حورية فرغلي، إلى أن عفويتها وبراءتها أوقعتها في العديد من المشكلات، لافتة إلى أنها موجودة لكنها لن تخرج إلا للأشخاص الذين يستحقون تلك العفوية والبراءة.