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الوطن

عمدة نجريج: محمد صلاح ثروة قومية والقوة الناعمة للإسلام والمسلمين

اليوم AM 08:16
كتب: أحمد حامد دياب
عمدة نجريج: محمد صلاح ثروة قومية والقوة الناعمة للإسلام والمسلمين

محمد صلاح

استنكر ماهر شتية، عمدة قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية، مسقط رأس محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، الإشاعات التي يتم تداولها حول صلاح خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار": "بلاش تشغلوا محمد، محمد ده ثروة قومية المفروض الكل يحافظ عليها وينميها ويكبرها مش نقول كلام يشغله ويضيع تركيزه".

وأكد شتية أن صلاح أبعد أسرته عن الإعلام حتى لا يشغله شيء، متابعًا: "محمد هو القوة الناعمة للإسلام والمسلمين وهو اللى بيوصل اللى مقدرتش المؤسسات الإسلامية في كل العالم العربي إنها توصله وبيعمل كده بفطرته وتربيته".

 

 

 

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