المرور: سيولة على المحاور المرورية ومداخل ومخارج القاهرة

قال الرائد محمد الشربيني مشرف عمليات الإدارة العامة للمرور إن اليوم السبت يشهد انخفاضا ملحوظا على حركة السير على الطرق، ولا توجد كثافات مرورية في مداخل ومخارج القاهرة، ولا توجد كثافات أعلى الطريق الدائري.

وأضاف الشربيني خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه لا توجد أي إخطارات بشبورة مائية أو رياح محملة بالأتربة.

وتابع الشربيني أن هناك أعمالا للصيانة وتحويلة مرورية جديدة اليوم غلق منزل القادم من المريوطية والمتجه للرماية وسيتم غلقه لمدة شهر لأعمال التوسعة، تحولة مرورية في منطقة قلما على طريق مصر- الإسكندرية الزراعي لإنشاء كوبري جديد وستسمر لسنة ونصف.