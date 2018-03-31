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الوطن

غدا.. "جنايات السويس" تنظر أولى جلسات محاكمة وكيل "الإسكان"

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد مقلد
غدا.. "جنايات السويس" تنظر أولى جلسات محاكمة وكيل "الإسكان"

محكمة السويس

تنظر محكمة جنايات السويس، غدا، أولى جلسات محاكمة "م.ع" وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة، لاتهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حي الأربعين خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية على التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحي.

كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، قدمت ملفا كاملا للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة، حررها مدير الإدارة الهندسية السابق لحي الأربعين، والمتهم بتحريات الرقابة أنه قام عن عمد بمساعدة المتعدين على أراضي الدولة، وإصداره مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحي بالمخالفة للقانون، بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين على ممتلكات الدولة.

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