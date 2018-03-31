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الوطن

الأقباط يختتمون الصوم الكبير.. والأنبا يؤنس يترأس القداس بأسيوط

منذ 10 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
الأقباط يختتمون الصوم الكبير.. والأنبا يؤنس يترأس القداس بأسيوط

قداس ختام الصوم الكبيربكنائس أسيوط

أقامت الكنائس الأرثوذكسية بأسيوط، أمس، قداس جمعة ختام الصوم والذي تجمع ألحانه بين ألحان الأيام والآحاد.

وذكر مصدر كنسي بأسيوط أن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها، أقام الصلوات بكاتدرائية رئيس الملائكة بأسيوط تلاه رفع بخور باكر وصلوات مسحة المرضى.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": عقب قداس ختام الصوم أقيمت صلوات القنديل المقدس (سر مسحة المرضى) وفيه يتم المسح بالزيت المصلى عليه على جبين المرضى، وفي حالة عدم استطاعة المريض الذهاب للكنيسة يذهب أحد الكهنة (من له حق الدهان) للمريض والدهان له، مشيرا إلى أن القداس والصلوات بدأت التاسعة صباحا واستمرت حتى الثالثة عصرا.

وأوضح أن سر مسحة المرضى من أسرار الكنيسة السبع، وهو سر مهم ولازم لكل مؤمن لنيل الشفاء، ويعمل في الخورس الثاني الذى يوجد به الشمامسة، وتكون الصلوات في هذا السر بصيغة الجمع وليس المفرد، لتشمل جميع المؤمنين، وفي النهاية يرشم الكاهن الشمامسة وكل الحضور بزيت مسحة المرضى.

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