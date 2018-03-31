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الوطن

وكيل "قوى عاملة النواب" يطالب بإعادة العمل بالمجلس القومي للأجور

منذ 26 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
وكيل "قوى عاملة النواب" يطالب بإعادة العمل بالمجلس القومي للأجور

الأسعار

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه والعلاوة لـ 15%، موضحًا أنها أصبحت أحد أولويات البرلمان المصري التي تحمل تصورًا خاصًا.

وأضاف "وهب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي"، في برنامج "صباح دريم"، أن البرلمان يطالب بعودة المجلس القومي للأجور لعمله مرة أخرى، لكونه المنوط بتحديد حد أدنى للأجور والعلاوات في ضوء الزيادة وارتفاع الاسعار.

وأكد "وهب الله"، أن المجلس لم ينعقد منذ قرابة 10 سنوات ولم يصدر قرارا منذ إنشائه، ولذلك يطالب البرلمان بسرعة انعقاده بعد التطور الذي شهدته الدولة من انخفاض في التضخم وزيادة في المؤشرات العامة الاقتصادية.

وتابع "وهب الله"، أن المعاشات يضعها البرلمان في حسبانه جيدًا، مبينا أن هناك تصور بأن يكون الهدف في الزيادة بالصورة المتاحة لإمكانيات الدولة ورؤيتها، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة الوصول للحد أدنى 2000 جنيه، وإنما رفع الحد الأدنى من 1200 جنيه. 

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