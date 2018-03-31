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الوطن

الأنبا تادرس يفتتح كنيسة القديسين أنطونيوس وبولا في بورسعيد

منذ 18 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
الأنبا تادرس يفتتح كنيسة القديسين أنطونيوس وبولا في بورسعيد

الأنبا تادرس خلال افتتاح الكنيسة الجديدة

افتتح الأنبا تادرس مطران بورسعيد للأقباط الأرثوذكس، كنيسة جديدة بمنطقة الضواحي في بورسعيد على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، وترأس أول قداس بها بمشاركة كهنة الكنيسة والإيبارشية، والذي قام خلاله بتدشين أواني جديدة لخدمة المذبح.

كانت كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا هي كنيسة جديدة تحت الإنشاء بموجب القرار رقم 960 لسنة 2016، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض شرق المدينة الرياضية بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، لإقامة كنيسة على مساحة 5000 متر مربع.

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