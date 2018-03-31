وزير النقل يترأس الاجتماع الـ67 لشركة الجسر العربي للملاحة

أقرت الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في اجتماعها الـ67، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وبحضور الكابتن كاظم الحمامي وزير النقل العراقي، والمهندس وليد المصري وزير النقل الأردني، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

واستعرضت الجمعية، وفق بيان صحفي لوزارة النقل، الجهود التي قامت بها الشركة في الفترة السابقة، لتحقق هذه الأرباح، مثل تأجير الباخرة عمان، وتأجير باخرة وقارب إلى السوق الأوروبي، ونجاح الشركة في تنفيذ موسم الحج للعام 1438 هجريا، ونجاح ائتلاف شركة الجسر العربي، وشركة السندباد وتفعيل النشاط الدعائي والإعلامي واستغلال السيولة المالية المتوفرة لدى الشركة، إضافة إلى نجاح الشركة في كسب التحكيم في إيجار الباخرة عمان والباخرة نفرتيتي، وحصول الشركة على شهادة الإيزو 2015/9001، وكذلك تحقيق الريادة في صناعة النقل البحري، والتقدم في نظام الحجز الآلي للركاب، وكذلك نظام حجز الشاحنات، ما منع الازدحام والتكدس بالموانئ.

كما استعرضت الجمعية، استثمارات الشركة في الدول المساهمة، مثل مساهمتها في الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية، والشركة العربية لإدارة السفن، وإنشاء محطة التحلية في نويبع والجاري حاليا تطويرها، لتحسين نوعية المياه للركاب والبواخر.

من جانبه، قدم اللواء مصطفى الديب رئيس مجلس إدارة الشركة استعراضا مفصلا عن المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير الشركة، وتعظيم مصادر الدخل وتحديث أسطولها وخلق خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لزيادة مواردها وخطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها، بما يليق بمكانة الشركة في المجال الملاحي، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به موانئ البحر الأحمر في إنجاح نشاط الشركة، من خلال مينائي نويبع وطابا البحريين.

وأجمعت الجمعية العمومية، على أن الشركة تجسد التعاون المشترك التنموى للدول الثلاث، والتي يجب المحافظة عليه وتنميته، بما فيه صالح البلدان الثلاث.