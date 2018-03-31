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الوطن

الإثنين.. الإذاعة المصرية تحتفل باليوم العالمي "لمرضى التوحد"

منذ 18 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
الإثنين.. الإذاعة المصرية تحتفل باليوم العالمي "لمرضى التوحد"

صورة أرشيفية

تحتفل شبكة "البرنامج العام" بالإذاعة المصرية، الإثنين المقبل، باليوم العالمي للتوحد الذي يوافق الثاني من أبريل.

وذلك من خلال فترة مفتوحة على الهواء مباشرة، تتناول أسباب اختيار الأمم المتحدة للاسم عام 2007، والفعاليات التي تقوم بها المنظمة في التعريف بالمرض وطرق التعامل مع المرضى.

وتستضيف الفترة الدكتورة بسمة سليمات أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، حول الأغذية التي يجب أن يتناولها مرضى التوحد.

كما يقدم برنامج "حلقة في ودنك" مجموعة من النصائح للمتعاملين مع مرض التوحد، وتستضيف محمد مختار الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة.

كما يستضيف الدكتور جميل بباوي أحد الناشطين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة حول الخدمات التي يقدمها المجلس لمرضى التوحد.

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