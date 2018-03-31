تجديد حبس 7 متهمين بسرقة المواشي في العياط

جددت نيابة العياط، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، كوَّنوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواشي في العياط، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من كشف غموض سرقة مبلغ 20 ألف جنيه، وهاتفين من تاجري مواشي بالإكراه بطريق أسيوط الزراعي بقرية البليدة التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.

ووفقًا ما جاء في محضر الشرطة، فإن وراء ارتكاب الواقعة 7 مسجلين خطر متورطين في وقائع سرقات بالإكراه وقتل والشروع في القتل وتبديد، من مناطق البدرشين وحلوان، وتم ضبطهم بمعرفة فريق من المباحث، أشرف عليه اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وتم إعادة المسروقات، وضبط بحيازة المتهمين "بندقية آلية، وعدة طلقات مختلفة الأعيرة".

وجاء في محضر الشرطة، أن قوات المباحث تلقت يوم 3 من الشهر الجاري، بلاغًا بمركز شرطة العياط من: "شعبان.ز"، و"رفيع.م"، تجار مواشي، بتعرضهم للسرقة بالإكراه والاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه منهم على طريق أسيوط الزراعي، من قبل 7 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون.

عقب تلقي البلاغ، تم إعداد فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وقاده اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والعميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، لفحص خط سير المتهمين، وفحص المشتبه فيهم.

وتوصلت القوات إلى أنه في أثناء فحص خط سير المتهمين عثرت على الباب الجرار الخاص بالميكروباص المستخدم خلال تنفيذ الجريمة، وتم التحفظ عليه، وانتقلت القوات إلى مواقف السيارات في المنطقة، حتى تمكنت من تحديد السيارة، وقائدها وتم ضبطه وتبين أنه سبق اتهامه في قضايا تبديد، وباستجوابه اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع 6 آخرين، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المارة بالإكراه.

وباستئذان النيابة العامة، ألقي القبض على المتهمين، وتبين من خلال الفحص أن جميعهم مسجلين خطر وسبق اتهامهم في قضايا مختلفة بينها قتل وسرقة بالإكراه، وعثر بحيازتهم على بندقية آلية وطلقات نارية، ومبلغ مالي، وتم التحفظ عليهم، وأخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات رئيس نيابة العياط، وما تزال التحقيقات مستمرة.