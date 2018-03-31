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الوطن

كريم فهمي: رد فعل الجمهور وعائلتي أبهرني بعد عرض "علي بابا"

منذ 13 دقيقة
كتب: ضحى محمد
كريم فهمي: رد فعل الجمهور وعائلتي أبهرني بعد عرض "علي بابا"

كريم فهمى

أعرب الفنان كريم فهمى، عن سعادته البالغة برد فعل الجمهور، عقب عرض فيلمه "علي بابا" بالسينمات.

وقال فهمي: "رد فعل الجمهور وعائلتى وزوجتى أبهرنى ولم أكن أتوقعه، فكل أعمالى التى قدمتها من قبل سواء كان بيبو وبشير، وهاتولى راجل، وحسن وبقلظ تعرضت لاختلافات من البعض، وواجهت ترحيب كبير من البعض الأخر".

وأضاف فهمي في تصريح لـ"الوطن"، لكن مع الفارق فيلم "علي بابا" فلقد قابله الجمهور بترحاب كبير دون أى انتقادات حتى الوقت الحالى، خاصة لما يحدث من خلال أحداثه من مفارقات كوميدية اجتماعية تشويقية تناسب جميع الأعمار من الجمهور .

"على بابا" تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، من تأليف كريم فهمى، إخراج وليد الحلفاوى، بطولة كريم فهمى، آيتن عامر، صبرى فواز، محمد ثروت، أحمد فتحى، دارين حداد، فراس سعيد، تامر هاشم، إنتاج أحمد السبكى.

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