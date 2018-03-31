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الوطن

تجديد حبس 5 متهمين بتهمة سرقة رواد البنوك في الطالبية

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 5 متهمين بتهمة سرقة رواد البنوك في الطالبية

صورة ارشيفية

جددت نيابة العمرانية، تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول لنيابات الطالبية والعمرانية، حبس تشكيل عصابي يضم 5 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة رواد البنوك في شارع الهرم بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة. 

وكانت مباحث الجيزة، بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يضم 5 عاطلين تخصص فى سرقة رواد البنوك فى شارع الهرم بمنقطة الطالبية.

وحسبما ورد فى محضر الشرطة أن تحريات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد أمين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث الطالبية أن المتهمين هم:"محمد.ح، مصطفى .م، فريج.ح، محمود.ح، أحمد.ص"، وجميعهم مقيمون فى محافظة الفيوم.

وتم تحديد مكان اختباء المتهمين، وانطلقت مأمورية وألقت القبض عليهم بعد استئذان النيابة العامة.

وتبين من خلال مناقشة المتهمين أنهم وراء إرتكاب 14 واقعة حادث سرقة عن طريق المغافلة، وضبط بحوزتهم على مبلغ 1200 دولار و32 ألف جنيه، وأمر اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازمة، وأخطر المستشار أحمد الأبرق المحامى العام الأول لنيابة العمرانية والطالبية، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهمين فى الاتهامات المنسوبة إليهم.

 

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