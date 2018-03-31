نائب عن "الكشف المبكر عن الأمراض": الرئيس يعي أن المواطن صانع التنمية

أشاد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح بمحافظة الشرقية، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر والسمنة، مشيرًا إلى أن الرئيس يعي جيدا أن التنمية الحقيقة تبدأ من الاهتمام بصحة المواطن، لأنه صانع التنمية.

وقال مشهور، إن أمراض الضغط والسكر والسمنة هي الأعداء الحقيقية التي تواجه الدولة المصرية، وتقف عائقا أمام استكمالها لمشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تصنف كواحدة من أكبر 10 دول على مستوى العالم من حيث تعداد مرضى السكري.

وأضاف أن الخطورة الحقيقية تكمن في ارتفاع عدد الإصابة بين الأطفال والشباب، كما أن هناك ارتباطًا بين السمنة والإصابة بمرض السكري، مشيرا إلى أن الأمر لا يقف عند الإصابة بمرض السمنة، ولكنه يمتد إلى ما هو أخطر كأمراض القلب.

وأكد النائب، أن هذه المبادرة إضافة إلى أنها تساعد على الاكتشاف المبكر للمرض وبالتالي وقايته، فهي أيضًا توفر على الدولة إنفاق المليارات من الجنيهات سنويًا لمكافحة مضاعفات هذه الأمراض.