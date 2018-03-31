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الوطن

عملية أمنية في الصومال ضد ميليشيات مرتبطة بـ"القاعدة"

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
عملية أمنية في الصومال ضد ميليشيات مرتبطة بـ"القاعدة"

قوات أمن صومالية .. صورة أرشيفية

أعلنت حكومة إقليم جلمذج الصومالي أن قواتها الامنية ستنفذ خلال الأيام المقبلة عمليات أمنية ضد مليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصومالية اليوم.

وأشار رئيس حكومة الإقليم أحمد دوعالي غيلي حاف، خلال مشاركته في مناسبة توحيد قوات ولاية جلمذج، إلى أن ولايته ستعزز جهودها الأمنية الرامية إلى القضاء على مليشيات الشباب المتمردة وبمشاركة القوات الأمنية الموحدة.

ودعا أحمد دوعالي السكان المحليين إلى الوقوف بجانب القوات الأمنية خلال العملية للمساهمة في رفع المعاناة التي فرضتها مليشيات الشباب على السكان القاطنين في شرق ولاية جلمذج والمناطق الأخرى التابعة لمديرية حررطيري بإقليم جلمذج.

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