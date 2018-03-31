بالصور| مؤسسة الصفا بكفر الشيخ تُكرم أسر الشهداء والأمهات المثاليات

كرمت مؤسسة "الصفا الخيرية" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 23من أسر الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، فى حفلًا أقامته بقاعة القوات المسلحة بالمدينة، وذلك بحضور المهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ السابق، ومستشار وزير الإسكان، وصفاء العبد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والكاتب الصحفي مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعلي ابو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، اللواءان هاني النواصرة، شكري الجندي، عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، علاء سلام، عضو النواب عن دائرة فوه-مطوبس، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية ورواد العمل الإجتماعي بالمحافظة.

حيث بدأ الحفل بأيات من الذكر الحكيم، وشمل عددًا من الفقرات ثم منح أسر الشهداء والأمهات المثاليات ورواد العمل الإجتماعي شهادات تقدير، ومبالغ مالية ودروعًا تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم من أجل الوطن، وأكد مستشار وزير الإسكان، أن المؤسسة هدفها خدمة المرأة المعيلة وذوي الإعاقة ورعاية أسر الشهداء، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب ومنحهم قروض لعمل مشروعات صغيرة.