"نابلس" الفلسطينية تؤدي صلاة الغائب على شهداء "يوم الأرض" في غزة

أدت جماهير محافظة نابلس، الفلسطينية، صلاة الغائب اليوم السبت، على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات إحياء ذكرى يوم الأرض، أمس الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس دعت للمشاركة في جنازة رمزية وأداء صلاة الغائب على شهداء غزة وسط المدينة.

وأكد أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، أن يوم الأرض وحد شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وقال إن كل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي ستفشل على صخرة صمود الفلسطينيين، وإن شعبنا مستمر في نضاله حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن كل المحاولات الأميركية والإسرائيلية ستسقط ولن تمر، وأن شعبنا متمسك وسيبقى متمسكا، بحقوقه الوطنية المشروعة التي كفلتها المواثيق والقرارات الدولية.