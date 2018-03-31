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الوطن

غدا.. "الإداري" ينظر دعوى وقف إلغاء "التعليم المفتوح"

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. "الإداري" ينظر دعوى وقف إلغاء "التعليم المفتوح"

د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، التي يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم، بإلغاء التعليم المفتوح وتحويل الليسانس والبكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.

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