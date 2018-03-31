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الوطن

محمد بن سلمان يلتقي وبيل جيتس وجيف بيزوس

منذ 10 دقيقة
كتب: وكالات
محمد بن سلمان يلتقي وبيل جيتس وجيف بيزوس

ولي العهد السعودي في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

التقى ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة سياتل الأمريكية، "جيف بيزوس" و"بيل جيتس".

وبحث ولي العهد السعودي، اليوم، مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية "جيف بيزوس"، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن، مع الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية "بيل جيتس"، لمناقشة أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

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