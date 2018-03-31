ضبط 4 متهمين بحوزتهم 400 ألف جنيه سوداني ملغي بطريق "القاهرة - الفيوم"

تمكن القطاع الثاني بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، والقوة المرافقة له، من ضبط سيارة يقودها سائق، وبرفقته 3 آخرين، بحوزته 400 ألف جنيه سوداني، عملات ملغاة، من أجل تصريفها واستخدامها في النصب على المواطنين.

جاء ذلك وفق بيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الضابط المسؤول عن القطاع الثاني الأمني، بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، بدائرة مركز طامية، والقوة المرافقة له، من ضبط السيارة رقم 847 ط ف ر، ملك وقيادة "أحمد. ع."، 25 سنة، سائق، ومقيم بحي المطرية بمحافظة القاهرة، وبرفقته كل من "أحمد. ع."، 30 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، من حي المطرية، ومطلوب قضائيًا، و"ديفيد. ن."، 19 سنة، بدون عمل، ومقيم بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، و"باسم. م."، 27 سنة، بدون عمل، ومقيم بالمطرية، وبحوزتهم عملات نقدية سودانية ملغاة قدرها 400 ألف جنيه سوداني.

وذكر البيان الأمني، أن المتهمون أقروا بملكيتهم للعملات الملغاة المضبوطة بقصد محاولة تصريفها واستخدامها في النصب على المواطنين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمناقشة المتهمين للتعرف على نشاطهم الإجرامي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.