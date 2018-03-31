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الوطن

محلل سياسي سعودي: الحوثيون أوشكوا على النهاية.. وإيران ستُعاقب

منذ 10 دقيقة
كتب: شريف سليمان
محلل سياسي سعودي: الحوثيون أوشكوا على النهاية.. وإيران ستُعاقب

ميليشيات الحوثي

قال سعدون العويمري، المحلل السياسي السعودي، إن الميليشيات الحوثية أثبتت أنها لا تملك ما تقدمه، موضحًا أن استهدافهم للمملكة العربية السعودية يعبر عن حيلة العاجز ولهذا يسخر الشارع السعودي منهم. 

وأضاف العويمري خلال مداخلة هاتفية بفضائية "ON LIVE": "الحوثيون أثبتوا للعالم أنهم على وشك النهاية، فلو كانت لديهم سياسة أو قوة لما تصرفوا بهذه الهمجية أو التهور، ولهذا أطلقوا صواريخهم التي تُشبه الألعاب النارية تُجاه المملكة". 

وتابع: "إيران ستلقى عقاب كبير، وقطر التي أثبتت أنها وراء كل هذه الأمور ستُعاقب". 

وأردف: "متى أرادت قوات التحالف إنهاء الحرب ستنتهي في أسرع وقت، وأحداث الحرب تدور وفق ما خطط له تحالف دعم الشرعية، وأعتقد أن 3 سنوات لإنهاء الحرب أمر معقول لإن إيران متوغلة هناك وتدعم الحوثي منذ أكثر من 50 عامًا". 

 

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