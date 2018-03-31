تسجيل الدخول

الوطن

القصة الكاملة للأزمة بين أردوغان ورئيس وزراء كوسوفو بسبب "جولن"

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
القصة الكاملة للأزمة بين أردوغان ورئيس وزراء كوسوفو بسبب "جولن"

أردوغان

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان هجومًا لاذعًا على رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، على خلفية إقالة الأخير لوزير داخليته ورئيس جهاز الاستخبارات بعد عملية اعتقال وتسليم 6 مواطنين أتراك إلى بلادهم، وتوجه أردوغان إلى رئيس وزراء كوسوفو بالقول: "سوف تدفع الثمن".

وأقال هاراديناي، مساء الجمعة، وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لعدم إبلاغه باعتقال الأتراك وترحيلهم.

وفتحت السلطات في كوسوفو، اليوم، تحقيقا بشأن عملية الاعتقال والترحيل، وهو ما وصفه نشطاء حقوقيون بانتهاك لحقوق الإنسان.

وتم اعتقال الأتراك الستة في كوسوفو الخميس الماضي، بناء على طلب من تركيا بمزاعم صلتهم بمدارس مولتها حركة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب عام 2016.

من جانبها، قالت أنقرة إن 6 مسؤولين استقطبوا عناصر للانضمام لشبكة جولن، ومساعدة أشخاص متهمين بأنهم على صلات بالشبكة ليغادروا تركيا.

وأبدى أردوغان، تعاطفه مع مسؤولين أمنيين اثنين في كوسوفو، أقيلا على خلفية عملية أمنية مشتركة بين الاستخبارات في تركيا وكوسوفو، أسفرت عن تسليم معارضين لأنقرة.

وقال أردوغان متحدثًا إلى أنصاره وأعضاء حزب العدالة والتنمية في إسطنبول: "ألقت وكالة الاستخبارات الوطنية، القبض على ستة من كبار أعضاء شبكة جولن في البلقان، في عملية نفذتها في كوسوفو"، معبرًا عن أسفه لإقالة كوسوفو، وزير داخليتها فلامور سيفاي، ورئيس جهاز الاستخبارات درايتون جاشي.

وكان رئيس وزراء كوسوفو، راموش هاراديناي، أمر في وقت سابق من يوم السبت، بفتح تحقيق في قيام الأجهزة الأمنية، الخميس الماضي، بترحيل 6 معارضين للحكومة التركية في ظروف غامضة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال هاراديناي للصحفيين بعد جلسة طارئة لمجلس الأمن القومي: "طالبت جميع المؤسسات المعنية بتحديد المسؤوليات، والنظر في احتمال حصول خرق للدستور وإجراء تحقيق موسع فورا". 

وخلال الجلسة أقال رئيس الوزراء هاراديناي رسميًا، وزير داخليته، فلامور سيفاي، ورئيس جهاز استخباراته، درايتون غاشي، بسبب تورطهما في القضية.

وقال هاراديناي: "كان عليهما إبلاغي بالعملية، لم يفعلا، لم يكن لديهما ما يكفي من الثقة بي لمشاركتي في القضية، لذا لا أثق بهما".

أخبار متعلقة
رئيس وزراء كوسوفو يدين طرد بلاده "غير المقبول" لـ6 من أنصار جولن

رئيس وزراء كوسوفو يدين طرد بلاده "غير المقبول" لـ6 من أنصار جولن
ألمانيا ترفض إغلاق حسابات بنكية تخص أنصار جولن

ألمانيا ترفض إغلاق حسابات بنكية تخص أنصار جولن

"أردوغان" يلمح إلى شن حملة جديدة ضد أنصار "جولن"
الشرطة التركية تعتقل أنصار جولن..وتقتحم صحيفة

الشرطة التركية تعتقل أنصار جولن..وتقتحم صحيفة "زمان" المعارضة لأردوغان
الشرطة التركية تعتقل رئيس تحرير

الشرطة التركية تعتقل رئيس تحرير "زمان" في إطار حملة لتوقيف أنصار جولن
السلطات التركية تشن حملة ضد أنصار "جولن" وتعتقل 35 شخصا

السلطات التركية تشن حملة ضد أنصار "جولن" وتعتقل 35 شخصا
تركيا توقف 25 شخصا في عملية ضد أنصار المعارض فتح الله جولن

تركيا توقف 25 شخصا في عملية ضد أنصار المعارض فتح الله جولن
الرئيس التركي: أنصار "جولن" شاركوا في هجمات بقنابل

الرئيس التركي: أنصار "جولن" شاركوا في هجمات بقنابل
اعتقال نحو ألف شخص يعتقد أنهم من أنصار الداعية جولن في تركيا

اعتقال نحو ألف شخص يعتقد أنهم من أنصار الداعية جولن في تركيا

التعليقات

أحدث الأخبار

أماني الخياط: أهل الشر استبدلوا حروف كلمة مصر بـEGYPT "علشان يوقعوها"

أماني الخياط: أهل الشر استبدلوا حروف كلمة مصر بـEGYPT "علشان يوقعوها"

عاجل| حريق في جراج ماسبيرو

عاجل| حريق في جراج ماسبيرو

خالد أبو بكر: السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ

خالد أبو بكر: السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ

"الأمل للغات" بالطور تفوز بمسابقة "المعلمة الفعالة" في جنوب سيناء

"الأمل للغات" بالطور تفوز بمسابقة "المعلمة الفعالة" في جنوب سيناء

بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل