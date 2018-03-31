تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بناء فى البحيرة

شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على إزالة كافة أعمال البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس سعد غراب، حملة لإزالة المباني المخالفة التي صدر لها قرار إزالة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 10 قرارات إيقاف وإزالة أعمال مخالفة، وهدم الأعمال المخالفة لشروط الارتفاع، وفك جميع الشدات الخشبية، ومصادرة الأدوات والمواد المستخدمة في البناء، حيث تجاوز إجمالي المضبوطات 12 طنًا من الحديد والأسمنت والخشب والطوب، بالإضافة إلى خلاطة أسمنت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.