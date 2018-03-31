خالد أبو بكر: السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ

قال الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ، مشيرًا إلى ما قدمه من إنجازات خلال السنوات الأربعة الماضية.

وأضاف أبوبكر، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن هذا الهدف سيجعله حريصا على تقديم الأفضل خلال الـ4 سنوات القادمة لمصر والمصريين.

وأشار إلى أن الرئيس خلال الـ 4 سنوات الماضية خطط ونفذ وهو الآن في مرحلة جني الثمار، لافتا إلى أن الانجازات التي تم تحقيقها هي واقع ملموس وليس كلام يتم ترديده في وسائل الإعلام.