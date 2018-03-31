انتهاء مشروع "حرفة في كل بيت" بقرى محافظة أسوان

قال محمد إدريس، مدير عام الثقافة في أسوان، إن فرع ثقافة أسوان بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، انتهى اليوم من مشروع "حرفة في كل بيت" بقرى محافظة أسوان، وهو عبارة عن ورش للحرف البيئية والفنون المهددة بالاندثار، وذلك خلال الـ10 أيام الماضية، مؤكدًا أنه جرى تدشين ورشتي بقرية الإصلاح قبلي بكوم أمبو تحت عنوان "نحت بالجلد و جلد بالخياطة البدائية"، من تدريب بدوى مبروك وفاطمة علوانى.

وأضاف إدريس، كما أقيمت ورشة حملت عنوان "شد جلد على شاسية معدن"، وأخرى بعنوان "وحدات إضاءة"، بجمعية الشيخ على بأبو الريش من تدريب إسلام فوزى ونرمين حمدي، وورشة حملت عنوان "نحت على الخشب" ببيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان، من تدريب منتصر عبد الحميد وناجى سيد.