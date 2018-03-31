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الوطن

محافظ البحيرة: بعض القرى بها جماعات دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محافظ البحيرة: بعض القرى بها جماعات دعت المواطنين لمقاطعة الانتخابات

نادية عبده

قالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إنها سترد على طلب الإحاطة الذي سيقدمه النائب هيثم الحريري لمجلس النواب ضدها، موضحة أن المواطن الذي شارك في الانتخابات أكثر وطنية من أي شخص قاطع، وهناك قرى ومراكز بها جماعات دعتهم لعدم التصويت في الانتخابات والمقاطعة.

وأضافت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "لو هيثم الحريري جه ونزل والمحافظة هيعرف إن تصريحاتي بشأن الحوافز للقرى الأكثر انتخابات كانت من أجل تشجيع المواطنين للمشاركة في الانتخابات فقط".

وأكدت محافظ البحيرة أن المشروعات التي أعلنت عنها لتحفيز الناخبين على المشاركة محددة في الخطة الاستثمارية.

وكان  النائب هيثم الحريري تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحق كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن ما اعتبره النائب إهانة صادرة من محافظي كفر الشيخ والبحيرة والوادي الجديد والقليوبية، ضد أهالي هذه المحافظات.

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