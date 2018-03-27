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الوطن

بالفيديو| نادية عبده عن مكافأة القرى الأكثر تصويتًا: "تشجيع مش رشوة"

اليوم AM 05:05
كتب: أحمد حامد دياب
بالفيديو| نادية عبده عن مكافأة القرى الأكثر تصويتًا: "تشجيع مش رشوة"

المهندسة نادية عبدة

قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تعليقًا على تصريحها الخاص بمكافأة القرى الأكثر مشاركة في الانتخابات بمشروعات الصرف الصحي، إن ذلك لا يعتبر رشوة، ولكنه تشجيعا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم": "المفروض إن التصريح ده كان في اجتماع مغلق مع رؤساء المراكز والقرى، إننا عايزن نشجع الناخبين إنهم ينزلوا بكثافة".

وتابعت: "إحنا مبنقولهومش إنزلوا انتخبوا شخص بعينه، لكن بنقولهم انزلوا حافظوا على وطنكم، وهو ده كان المغزى من تشجيع الناس".

واستطردت: "قولت الخدمات هتتوفر أكتر ومجبتش سيرة الصرف بالذات، وممكن نعمل لهم مراكز بريد زيادة أو صحة".

 

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