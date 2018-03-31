ماذا سيحدث إذا سقط القمر الصناعي الصيني غدا؟.. "خبير فلك يجيب"

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن احتمالية سقوط القمر الصناعي الصيني "تيانجونح1" ضعيفة وغير واردة، نظرًا لتعرض معظم هذه الأقمار للتبخر والتفكك أثناء وجودها في الغلاف الجوي بسبب شدة احتراقها.

وأوضح تادرس لـ"الوطن"، أنه في حال سقوط القمر الصناعي على مناطق مأهولة بالسكان سيخلف أضرارًا كثيرة، حيث إنه يحتوي على شظايا تؤدي إلى أمراض سرطانية مختلفة للمواطنين الذين يتعرضون إليها، نظرًا لاحتواءها على أجزاء مشعة مصدر الخطورة.

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي، أن الأجزاء المشعة الساقطة من القمر الصناعي تشبة القذائف النووية وقد تؤدي إلى تدمير عمارات سكنية كاملة حال سقوطها وتسبب الحرائق نظرًا لسقوطها بسرعات عالية أثناء اشتعالها، مؤكدا أنه حيال صدق التوقعات بسقوط القمر الصناعي الصيني، غدا، ستتساقط أجزاء منه على الصحاري والمسطحات المائية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن رادار في محطة فضاء ألمانية التقط حركة غير طبيعية لمحطة فضاء صينية تعرف باسم"Tyangun-1"، لتنشر المحطة مقطع فيديو عن حركة هذه المحطة، مفيدة باحتمالية سقوطه غدًا.

وكالة الفضاء الألمانية حددت الأماكن التي قد يسقط عليها القمر الصناعي، تمثلت في دول البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تركيا، الصين، أستراليا، أفريقيا، أمريكا، المكسيك.