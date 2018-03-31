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الوطن

قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
قائد الطائرة الروسية: التفتيش في مطار هيثرو بغرض البحث عن مواد محظورة

صورة أرشيفية

كشف فيتالي ميترافانوف قائد طائرة الركاب الروسية التي تعرضت للتفتيش بمطار هيثرو في لندن أن التفتيش كان بغرض البحث عن مواد محظورة داخل الطائرة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن ميترافانوف قوله إن فريق الأمن البريطاني أصروا على تنفيذ التفتيش بدون وجود طاقم الطائرة ، مشيرا إلي أنه سمحوا فقط لقائد الطائرة بالبقاء رغم أن هذه الخطوات يجب أن تجري بحضور كافة المضيفين والمضيفات.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تسببت في تأخير موعد إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعاتن لافتا إلى أنه وافق على التفتيش لرغبتنا بإنجاز الرحلة الجوية.

وكان وزير الأمن البريطاني بن والاس قد قال في وقت سابق إن تفتيش الطائرات من قبل وكالة مراقبة الحدود البريطانية يعد إجراءً روتينا لحماية المملكة المتحدة من الجريمة المنظمة ومن يحاولون جلب مواد ضارة مثل المخدرات والأسلحة إلى البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الروسية في بريطانيا قدمت أمس مذكرة إلى مكتب الخارجية البريطاني تطالب فيها بتفسير لعملية تفتيش طائرة روسية في مطار "هيثرو" الدولي.

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