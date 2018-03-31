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الوطن

تحرير 38 مخالفة في حملة مرافق بمطروح

منذ 56 دقيقة
كتب: محمد بخات
تحرير 38 مخالفة في حملة مرافق بمطروح

رفع الاشغالات من الشوارع - صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم شرطة المرافق في مطروح، من ضبط عدد 38 مخالفة وتحرير محاضر بها وتسليم المضبوطات إلى مجلس مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك، اليوم، خلال حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات من مدينة مرسى مطروح بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالاشتراك مع إدارة مرور مطروح، وقسم شرطة التموين، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وإزالة التعديات على الشوارع والميادين.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إشغالات، وتعدٍ على الطريق العام، وبيع خارج الأسواق بدون تراخيص، وإدارة منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عدد 468 حالة متنوعة.

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