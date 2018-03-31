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الوطن

برلماني: إقرار قانون "تنظيم النقل الجماعي" الإثنين

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني: إقرار قانون "تنظيم النقل الجماعي" الإثنين

النائب محمد بدراوي

قال الدكتور محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن المجلس سيقر بعد غدٍ، الاثنين، قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم"، وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، أن طلب الترخيص ستتكلف 10 مليون جنيه لمدة 5 سنوات كحد أقصى، موضحًا أنه تكلفة الحصول على التراخيص ستتناسب مع عدد سيارات الشركة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص.

وتابع، أنه تم الاتفاق على إلزام الشركة بتقديم بيانات مستخدميها في حالة وجود إذن قضائي فقط.

 

 

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