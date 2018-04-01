طلاب مدارس بورسعيد الدولية يستعرضون "رؤية جيل" في "أخلاقيات التدريس"

عرض طلاب وطالبات مجمع مدارس بورسعيد الدولية، رؤية حملت عنوان "رؤية جيل"، و ذلك ضمن فاعليات المؤتمر الدولي الخامس والعلمي السابع لكلية تربية بورسعيد، بعنوان "أخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق و التغييب"، والذي يعقد لمدة يومين بمقر المجمع.

أشرف على العرض، معلمي مدارس بورسعيد الدولية، وذلك برعاية غادة عطية، مديرة المدارس.

حاز العرض على إعجاب الحضور، وتضمن تقديم رؤية مزدوجة لحال العملية التعليمية بين المعلم صاحب الأخلاق المهنية، والذي يساعد الطلبة على إبراز مواهبهم و هوايتهم.

كما ناقش العرض الاستعراضي توضيح علاقة المعلم، وتنمية الروح الإبداعية لدى الطالب، والتأكيد على أن الدور السلبي للمعلم قد يحول الطلاب إلى مسخ بدون رؤية لمستقبله .