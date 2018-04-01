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الوطن

المسلماني: الاحتلال استخدم القوى الغاشمة ضد الفلسطينيين في "يوم الأرض"

منذ 59 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
المسلماني: الاحتلال استخدم القوى الغاشمة ضد الفلسطينيين في "يوم الأرض"

أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفلسطينيون يحيون "يوم الأرض" في 30 مارس من كل عام.

وأضاف المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن ذكرى يوم الأرض تعود إلى تاريخ 30 مارس عام 1976، عندما تواجه الفلسطينيين مع جيش الاحتلال بعد مصادرته ألاف الأفدنة من ممتلكات الفلسطيين، سقط على إثرها عدد من الشهداء.

وتابع، أن احتفالات هذا العام، توافق الذكرى رقم 42 ليوم الأرض، موضحا أن إسرائيل اتخذت هذا العام موقفا بتحدي أي مظاهرات، واستشهد عدد كبير من الفلسطنيين وأصيب أخريين، نظرا لاستخدام القوة الغاشمة ضدهم.

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