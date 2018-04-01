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الوطن

المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

منذ 48 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن بابا الفاتيكان يتحدث كل فترة في الدين أو الفلسفة أو في الفكر وبعض ما يقوله يثير جدلا واسعا.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم" أن الجدل الأخير كان خاصا بوجود جهنم أو عدم وجودها.

وأشار إلى أن هناك صحفي إيطالي يبلغ من العمر 90 عامًا ويبدو أنه معاد للمسيحية ولكنه مقرب من بابا الفاتيكان وفي جلسة حوارية بينهم سأله عن مصير العصاة أو غير ملتزمين بتعاليم الكتاب المقدس.

وتابع، أنه توقع أن تكون إجابة بابا الفاتيكان المنطقية هي أن مصيرهم سيكون جهنم ولكن كانت إجابته أن الأرواح الشريرة لا تعاقب والتي تتوب تحصل على مغفرة الرب والتي لا تتوب ويمكن الغفران لها تختفي فلا يوجد جحيم ولكن تختفي الأرواح الشريرة.

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