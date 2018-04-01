ابنة الحاجة سعدية: المتهم الرئيسي بالنصب باسم العمرة لا يزال هاربا

قالت هدى، ابنة الحاجة سعدية، العجوز المتهمة بتهريب شنطة "ترامادول" إلى السعودية بعدما طلب منها شاب حملها وإيصالها لأحد أصدقائه، إنها لم تتحدث إلى والدتها هاتفيا سوى مرة واحدة، ورغم أنها تعلم أنها تعامل معاملة جيدة من قبل المسؤولين بالسعودية، إلا أنها تخاف عليها وعلى صحتها، لأنها مسنة وتواجه الحبس لأنها أرادت أداء العمرة.

وأضافت ابنة الحاجة سعدية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن المتهم الرئيسي بالنصب باسم العمرة لا يزال هاربا، مشيرة إلى أنها تتمنى سرعة ضبطه حتى تخرج والدتها من السجن ويتم إثبات براءتها.