والدة "بسنت" عن معز مسعود: "قمة في الاحترام وراعى ربنا في بنتي"

قالت عزة بدوي، والدة المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي انفصلت مؤخرًا عن الداعية الإسلامي معز مسعود، إنها تشعر بالضيق الشديد مما نُشر عن خبر انفصال ابنتها بسنت عن زوجها معز مسعود، مضيفة: "إزاي يأولوا كلام بنتي بالشكل المزيف ده".

وقالت بدوي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بنتي بفضل الله كويسة وزي الفل وزوجها السابق معز مسعود راجل قمة في الاحترام والدين والأخلاق، وربنا أكرمهم بانفصال محترم ومنصف ويرضي ربنا".

وتابعت: "مكنتش متصورة إن كلام بسنت العام عن الآمال والطموحات والمشاعر الشخصية، هيتم تأويله للهجوم على راجل محترم لم نرَ منه إلا كل خير، وراعى ربنا فيها وفي كل حقوقها وبكل احترام".