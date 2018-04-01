لإطلاق 75 قمرا صناعيا جديدا.. 8 معلومات عن صاروخ "فالكون 9" الأمريكي

أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية لخدمات الفضاء، صاروخا من طراز "فالكون 9" حاملًا أقمار صناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات، من قاعدة فاندنبرج الجوية الأمريكية بالمحيط الهادي، وذلك بهدف وضع 75 قمرا صناعيا من أقمار "نكست إيريديوم" في مدار منخفض.

تستعرض "الوطن" أبرز 8 معلومات عن الصاروخ "فالكون 9":

- في سبتمبر 2005، بدأت شركة سبيس إكس الأمريكية لخدمات الفضاء في إنجاز وتطوير صاروخ "فالكون 9".

- في يناير 2016، نجح صاروخ "فالكون 9" في وضع قمر صناعي لمراقبة الطقس في مداره بالفضاء.

- في سبتمبر 2016، انفجر صاروخ "فالكون 9"، خلال الإعداد لتجربة إطلاق اعتيادية في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

- في يناير 2017، نجحت شركة سبيس إكس في إطلاق صاروخ "فالكون 9" من قاعدة فندرنبرغ الجوية على ساحل كاليفورنيا.

- يحمل الصاروخ 10 أقمار صناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات.

- الصاروخ يحمل كبسولة محملة بإمدادات ومعدات تجارب علمية تزن حوالي 2500 كيلوجرام، لإيصالها لمحطة الفضاء الدولية.

- الصاروخ يحلق فوق الكرة الأرضية على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.

- الصاروخ يحمل 9 محركات، ويمكنه نقل 70 طنًا من المعدات والبضائع إلى الفضاء.