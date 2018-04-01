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الوطن

موجز الصباح| هيئة الترفيه السعودية تشيد بتامر حسني: "كأنه فنان سعودي"

اليوم AM 07:09
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الصباح| هيئة الترفيه السعودية تشيد بتامر حسني: "كأنه فنان سعودي"

تامر حسني

تقدم "الوطن" موجز الأخبار الصباحية، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث علقت الهيئة العامة للترفيه السعودي على أول حفل للفنان تامر حسني بالمملكة، والذي أقامه أول أمس، حيث قالت إن تامر حسني حالة استثنائية خطيرة ومؤثرة في قلوب الجماهير بشكل فريد لا يقارن مع أي فنان على مر التاريخ الفني الوحيد الذي أقر له الشعب السعودي بالحب والتقدير والاحترام.

وأضافت أن حسني تم اختياره بناءً على طلب جميع أطياف وأعمار الشعب السعودي فنان بمفرده جلب أكثر من 100 ألف شخص ليلة أمس بمدينة الملك عبدالله بجدة، وغنى ما يقرب الساعتين ونصف مع جمهور يحفظ أغانيه حرفا بحرف عن ظهر قلب وكانت لفتة فوق الرائعة عندما غنى النجم المصري أغنية من أجمل أغاني التراث السعودي مع إتقان شديد للهجة، ما أذهل الجميع وجعلهم يشعرون وكأنه فنان سعودي".

وتابعت الهيئة قائلة: "نحن كهيئة ترفيه حكومية تابعة لوزارة الثقافة كنا نحبه ونقدر عروبته ونفخر بمجهوده العالمي، الآن صرنا نعشقه مثل الشباب وأكثر فهو فنان محترم احترم كل العادات والتقاليد وهو أول من ساهم في تنظيم وإنجاح الحفل بأخلاقه العالية والسيطرة العظيمة على كل هذا العدد الذي لن يتكرر بعد.. شكراً تامر حسني، حبيب الشعب السعودي.. شكراً مصر أم الدنيا".

بالصور هيئة الترفيه السعودي: تامر حسني حالة فريدة لا تقارن مع أي فنان

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بالصور كواليس "دويتو" تامر حسني والشاب خالد

 

 

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