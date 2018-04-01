التابلوهات الشعبية الفيتنامية تخطف أنظار جمهور "دمنهور للفلكلور"

شهد مسرح أوبرا دمنهور، أمس، ضمن مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، عقد الفنان اللبناني جابي شيبا وفرقته ورشة عمل فنية لاقت إقبالا كبيرا من شباب وأطفال محافظة البحيرة.

وتناول جابي، خلال الورشة، التقنيات الحركية المستخدمة في تجسيد أشكال من الرقصات الشعبية المحلية، كما تناول بالشرح العادات والتقاليد التي تعكسها الرقصات، وحاز إعجاب الحضور نظرا لما يتمتع به من مهارة ولياقة، إلى جانب معلوماته الغزيرة عن التراث في لبنان.

كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية ورشة عمل فنية ظهر من خلالها ثراء العناصر والمفردات التي تشكلت منها الهوية المصرية رغم اختلاف الالون الفنية الشعبية في مصر.

وفي الثامنة مساء قدمت فرقة لاك هونج الفيتنامية تابلوهات استعراضية خطفت أنظار الحضور بالأداء الحركي المتناغم والملابس التقليدية ذات الألوان الزاهية وأبرزت جوانب من ثقافتهم بمصاحبة عزف على عدد من أشهر الآلات الشعبية المحلية، كان أبرزها آلة "دان ويت" وهي آلة وترية تشبه المندلوين وتفاعل معها الحضور نظرا لصوتها الهادئ الذي لاقى الاستحسان.