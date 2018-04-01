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الوطن

بالصور| أقباط أسيوط يحتفلون بـ"أحد الشعانين" في حراسة أمنية مشددة

اليوم AM 08:42
كتب: سعاد أحمد
بالصور| أقباط أسيوط يحتفلون بـ"أحد الشعانين" في حراسة أمنية مشددة

الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها يترأس قداس أحد السعف

احتفلت كنائس ومطرانيات أسيوط، اليوم، بأحد الشعانين "السعف" الذي يتناسب مع ذكرى دخول السيد المسيح مدينة أورشليم في فلسطين، حيث شهدت الاحتفالات، مساء أمس، تأدية الصلوات في الكنائس والمطرانيات.

وبدأت الاحتفالات بدورة ليلة أحد السعف وهي دورة تجول جميع أرجاء الكنيسة يتقدمها الصليب مزين بالسعف والورود، ويتوسطها الآباء الكهنة ويمسك الشمامسة والمصلين قلوب السعف في أيديهم مرددين الألحان والترانيم المبهجة.

وترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها القداس بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، وشارك في الصلاة لفيف من الكهنة والشمامسة والمئات من الأهالي.

ومن جانب آخر، كثفت مديرية أمن أسيوط من إجراءاتها، ونشرت قوات حراسة مدعمة بقوات من الأمن المركزي ومدرعات الشرطة، إضافة إلى الاستعانة بخبراء المفرقعات والبوابات الإلكترونية لتأمين الاحتفالات.

 

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