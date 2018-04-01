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الوطن

ضبط عامل محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في الفيوم

منذ 20 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط عامل محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في الفيوم

صورة أرشيفية-اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم

ضبطت خدمة نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، التابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمحافظة الفيوم، عاملا مطلوب التنفيذ عليه في قضية جنائية بتهمة الشروع في قتل، غيابيا بالسجن 5 سنوات.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن خدمة نقطة التفتيش الأمنية بكوم أوشيم، والقوة المرافقة، من ضبط "أحمد.ا.أ" (29 سنة - عامل - مقيم بمنطقة الباردوية البحرية)، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية رقم 27063 لسنة 2015م جنايات قسم أول الفيوم، بتهمة شروع في قتل، والمقيدة برقم 3782 لسنة 2015، حصر رقم 745 لسنة 2017 غيابيا بجلسة 8 أكتوبر 2017 بالسجن 5 سنوات.

وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه. 

 

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