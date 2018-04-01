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الوطن

بالصور| تكريم ساندرا نشأت في احتفالية عيد الأم بـ"الهلال الأحمر"

منذ 31 دقيقة
كتب: سمر صالح
بالصور| تكريم ساندرا نشأت في احتفالية عيد الأم بـ"الهلال الأحمر"

ساندرا نشأت

أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري، أمس، احتفالية لتكريم المتطوعات الشابات وخاصة الأمهات منهن، في إطار احتفالات شهر مارس بعيد الأم، بحضور عدد كبير من المتطوعات مصطحبين أطفالهن.

وقالت الدكتورة نهال حفني، الأمين العام المساعد للهلال الأحمر المصري، في كلمتها إن الأمومة والتطوع عطاء بلا حدود وحساب ولذا فإنهما يلتقيان عند المتطوعة الأم.

وأجرت الدكتورة آمال إمام، مدير إدارة الشباب وتنمية التطوع، لقاءً على المسرح مع مجموعة من المتطوعات حيث روت كل واحدة تجربتها كمتطوعة وأم وكيف أفادها التطوع في حياتها.

حضر الحفل المخرجة ساندرا نشأت بصحبة ابنها في الاحتفالية، وتم تكريمها وإعطاء عضوية شرفية لها بالهلال الأحمر، وتخلل الحفل فقرات فنية قدمها شباب والشابات المتطوعين.

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