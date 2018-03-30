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الوطن

"رعاية المسنين" في رأس البر تنظم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم

منذ 58 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"رعاية المسنين" في رأس البر تنظم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم

احتفالية كبرى بعيد الأم بدار المسنين في رأس البر

نظمت جمعية رعاية المسنين في رأس البر، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور عزة أبو المعاطي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وأمينة ترك، والدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.

وجرى تكريم عزة أبو المعاطي نظرًا لجهودها المستمرة في العمل الاجتماعي، كما تم تكريم عددِ من الأمهات المثاليات بالدار والمحافظة.

وشهدت الاحتفالية فقرات استعراضية، وغنائية، وترفيهية.

والتقى حسام عبد الغفار، مسؤولي الجمعية لمتابعة أحوال الدار، مستمعًا للأمهات ومشاكلهم، ووعدهم بالعمل مع مجلس الإدارة لحلها.

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