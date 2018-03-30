"رعاية المسنين" في رأس البر تنظم احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم

نظمت جمعية رعاية المسنين في رأس البر، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور عزة أبو المعاطي، مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية، وأمينة ترك، والدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.

وجرى تكريم عزة أبو المعاطي نظرًا لجهودها المستمرة في العمل الاجتماعي، كما تم تكريم عددِ من الأمهات المثاليات بالدار والمحافظة.

وشهدت الاحتفالية فقرات استعراضية، وغنائية، وترفيهية.

والتقى حسام عبد الغفار، مسؤولي الجمعية لمتابعة أحوال الدار، مستمعًا للأمهات ومشاكلهم، ووعدهم بالعمل مع مجلس الإدارة لحلها.