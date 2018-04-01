"هيرمس القابضة" تقرر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة على زيادة رأس المال المصدر من 3.07 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم ممولاً من الاحتياطي القانوني.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة وافق على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي بعد موافقة الهيئة على الزيادة بقيمة 768.6 مليون جنيه.

يذكر أن هيرمس حققت أرباحا مجمعة بلغت 1.25 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.49 مليار جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.