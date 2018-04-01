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الوطن

"هيرمس القابضة" تقرر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

منذ 10 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"هيرمس القابضة" تقرر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية

المجموعة المالية- هيرمس

وافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة على زيادة رأس المال المصدر من 3.07 مليار جنيه إلى 3.8 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم ممولاً من الاحتياطي القانوني.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن مجلس الإدارة وافق على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي بعد موافقة الهيئة على الزيادة بقيمة 768.6 مليون جنيه.

يذكر أن هيرمس حققت أرباحا مجمعة بلغت 1.25 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.49 مليار جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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