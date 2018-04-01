"الأركان السعودية" تدرج صكوكا بـ500 مليون دولار في ناسداك دبي

أعلنت بورصة "ناسداك دبي"، الأحد، أن شركة دار الأركان السعودية (خاصة) أدرجت صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضافت البورصة المالية العالمية بالشرق الأوسط، في بيان، أن عملية الإدراج تقدم دعما قويا لاستراتيجية التمويل وجمع رأس المال التي تنتهجها "دار الأركان"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضح البيان أن الصكوك تستحق خلال خمس سنوات، وسجلت طلبات الاكتتاب ضعفي حجم المعروض منها.

وحسب البيان، ترتفع الصكوك المدرجة للشركة السعودية في ناسداك دبي إلى 1.85 مليار دولار، عقب ثلاث عمليات إدراج سابقة خلال الفترة بين 2014 و2017.

وعقب الإدراج، زادت القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي لـ58.8 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية الأعلى بين مراكز إدراج الصكوك عالميا.

ويساعد التمويل "أركان" القيام بتشييد برج "فلورنس حبي"، وهو مشروع برج سكني مشترك في وسط مدينة دبي أُعلن عنه في ديسمبر 2017.

و"دار الأركان للتطوير العقاري" هي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها الرياض، ومدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) برأس مال قدره 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) وبأصول تبلغ 25 مليار ريال (6.66 مليار دولار).