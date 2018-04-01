محافظ الإسماعيلية يستقبل سفير دولة فيتنام.. غدا

من المنتظر أن يستقبل اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، غدًا الأثنين، في تمام الساعة الـ 10 صباحًا "دو هونج لوج" سفير دولة فيتنام الإشتراكية، بالقاهرة، والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة.

ويتضمن برنامج الزيارة "افتتاح المعرض الفيتنامى المقام بالمكتبة، وزيارة مكتبة مصر العامة، وتقديم عرض فنى للفرقة الفيتنامية، وتقديم مأكولات فيتنامية، وعروض فنية لفرق السمسية، والفنون الشعبية لأطفال فريق المكتبة وفريق باند أوتار مصر".

ويُختتم برنامج زيارة السفير والوفد المرافق له بزيارة القاعة التاريخية بمكتبة هيئة قناة السويس.