"لجنة محلب" تتخذ 4 قرارات ضد المعتدين على أراضي الدولة

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، 4 قرارات خلال اجتماعها اليوم، من بينها مخاطبة وزير قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضي التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها، للبدء في إزالة هذه التعديات، وخصوصًا أنها تمثل مساحات ضخمة.

وأفاد بيان صادر عن للجنة، بأنها قررت مخاطبة محافظتي الجيزة والمنيا لسرعة استلام ملفات الأراضي التي نقلت ولايتها إلى المحافظتين من هيئة التعمير للبدء في تقنينها.

وأكد البيان، تكليف ممثل وزارة الاستثمار باللجنة اللواء أحمد رزق بالتنسيق مع هيئة التعمير، لوضع مخطط زمني محكم، لتحصيل حق الدولة في تقنين أراضيها وعرضه على اللجنة لاعتماده وتنفيذه فورا.

كما قررت اللجنة قيام اللواء محمد حلمي رئيس هيئة التعمير باستكمال إجراءات إخطار المخالفين، للنشاط في طريق الإسكندرية الصحراوي، للإسراع بسداد المبالغ المقدرة عن المخالفات في الدفعة الأولى من الحالات التي حصرت والتي بلغت 153 حالة.