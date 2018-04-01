مصرع 10 أشخاص وإصابة اثنين في انهيار مبنى بوسط الهند

مصرع عشرة أشخاص في انهيار مبنى بوسط الهند

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم عندما صدمت سيارة مبنى متداع في وسط الهند، ما أدى إلى انهيار المبنى المشيّد منذ نحو قرن.

والكارثة التي وقعت في اندوري مساء أمس، هي اللأخيرة في سلسلة كوارث البناء في الهند حيث تفتقر الأبنية بشكل عام لمعايير السلام.

وفقد السائق السيطرة على سيارته وصدم أحد الأعمدة التي تحمل البناء القديم، بحسب نائب مفتش الشرطة هارينارايانشاري ميشرا، وقال لوكالة فرانس برس: "كانت قوة الاصطدام كبيرة لدرجة انهار المبنى معها".

وأضاف: "انتشل عمال الإنقاذ 12 شخصا من تحت الركام وكان 10 منهم في عداد الأموات، ويتلقى الاثنان الآخران العلاج في المستشفى".

وأظهرت مشاهد من مكان الكارثة سحب جثث مدماة من بين أكوام الحجارة والأسمنت، بينما ترفع رافعات ومعدات صناعية الركام.

وتكثر كوارث الأبنية في المدن الهندية حيث يضطر الملايين على السكن في مبان متداعية بسبب ارتفاع أسعار العقارات وافتقار المساكن لمعايير السلامة.

ويقول نشطاء إن أصحاب المباني كثيرا ما يقتصدون في البناء لتقليل الكلفة دون الاكتراث بالسلامة.

وقتل ثلاثون شخصا في سبتمبر العام الماضي عندما انهار مبنى يضم شققا عمره 117 سنة في مدينة بومباي المركز المالي في الهند.

وفي 2013 قتل 60 شخصا عندما انهار مبنى سكني في أحد أسوأ كوارث الأبنية في الهند.