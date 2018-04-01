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الوطن

مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بوسط الهند

اليوم AM 09:09
كتب: أ ف ب
مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بوسط الهند

انهيار مبنى - أرشيفية

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في انهيار مبنى متداع من أربع طبقات في مدينة بوسط الهند، حسبما أعلنت الشرطة، في آخر كارثة من نوعها في البلاد حيث تفتقر الأبنية بشكل عام لمعايير السلامة.

وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ عدد من الأشخاص الذين حوصروا تحت أطنان من الركام بعد انهيار المبنى الواقع في إحدى الضواحي المزدحمة لمدينة أندوري مساء السبت.

وقال مفتش الشرطة سانجو كاملي لوكالة فرانس برس "انتشلنا 12 شخصا من تحت الركام، توفي عشرة منهم".

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى انهار بعد أن صدمت سيارة واجهته الأمامية.

وقال كاملي "بدأنا التحقيقات، في الوقت الراهن يصعب شرح سبب انهيار المبنى".

وتمكن رجال الإنقاذ من إزالة الركام ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى حكومي للعلاج، بحسب كاملي.

وتكثر كوارث الأبنية في المدن الهندية حيث يضطر الملايين على السكن في مبان متداعية بسبب ارتفاع أسعار العقارات وافتقار المساكن لمعايير السلامة.

ويقول نشطاء إن أصحاب المباني كثيرا ما يقتصدون في البناء لتقليل الكلفة دون الاكتراث بالسلامة.

وقتل ثلاثون شخصا في سبتمبر العام الماضي عندما انهار مبنى يضم شققا عمره 117 سنة في مدينة بومباي المركز المالي في الهند.

وفي 2013 قتل 60 شخصا عندما انهار مبنى سكني في أحد أسوأ كوارث الأبنية في الهند.

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