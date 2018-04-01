بالصور| أقباط دمياط يحتفلون بـ"أحد الشعانين"

أدى الأقباط بمحافظة دمياط، صلاة أحد السعف بكنائس المحافظة والكاتدرائية وبدأت الاحتفالات بأسبوع الآلام وسط تواجد أمني مكثف.

وفي كنيسة الروم الأرذثوكس بميدان سرور، أدى الأقباط الصلاة بحضور الأب بندليمون بشرى راعي كنيسة الروم الأرذثوكس وحمل الكبار والأطفال السعف.

وقال بشرى لـ"الوطن": "أدينا صلاة أحد الشعانين ليبدأ أسبوع الآلام بأربعاء أيوب، ثم أربعاء الزيت، وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور لتنتهي باحتفالات أحد القيامة" معربا عن فرحته بالاحتفالات التي شهدتها كنائس دمياط.